Байден подписал новый пакет помощи для Украины

По данным издания, во время этой встречи лидер Соединенных Штатов заявил, что новый пакет помощи для Украины уже подписан. Но, при этом, Байден не привел никаких иных деталей, добавив лишь то, что объявляет о восьмом пакете (с момента принятия закона о нацбезопасности) помощи с гордостью.

Обязанность подробнее рассказать о новом пакете помощи для Украины американский президент возложил на министра обороны США Ллойда Остина.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что бывший разведчик Скотт Риттер достаточно нелестно отзывался о Владимире Зеленском, а также обратился к нему из-за ситуации, в которой оказалась армия. Подробности читайте в материале.