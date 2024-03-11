Байден просит на национальную оборону у конгресса США почти 850 миллиардов долларов

В конгресс США поступило обращение от администрации президента Байдена, в котором она попросила в 2025 финансовом году направить на нацоборону 849,8 миллиардов долларов. Такую цифру называет РИА новости, указывая источником высокопоставленного представителя из Пентагона.

Согласно озвученным данным, 262,6 миллиардов долларов администрация хочет получить на цели ВВС, еще 257,6 миллиардов планируют направить на поддержку военно-морских сил, а 185,5 миллиардов потребуется на задачи сухопутных войск. Еще порядка 143,7 миллиардов в твердой валюте необходимо на удовлетворение прочих задач. Собеседник отметил, что по сравнению с 2022 финансовым годом запросы прибавили в цене свыше 100 миллиардов долларов.

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