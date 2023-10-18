Байден: США и партнеры стараются вернуть заложников ХАМАС домой

Американский президент Джо Байден заявил, что вместе с партнерами старается вернуть всех заложников ХАМАС домой. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам американского лидера, страна работает совместно со своими союзниками в регионе над тем, чтобы по скорее освободить всех, кто сейчас находится в плену у ХАМАС. Данной информацией президент США поделился после переговоров с правительством Израиля. Однако Байден заявил, что не может рассказать обо всех деталях переговоров.

В своей речи Байден подчеркнул, что Америка не собирается наблюдать за конфликтом и бездействовать. Он заверил, что возвращение пленников сейчас является главным направлением работы.

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