Байден заявил, что не согласен с действиями Нетаньяху

Американский президент Джо Байден рассказал, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке возможно до полноценной войны, но возможность деэскалации остается. Об этом пишет РИА Новости вечером среды, 25 сентября, ссылаясь на слова президента США, озвученные в прямом эфире.

То есть, американский лидер уверен: есть шанс как и для разрастания происходящего в полноценную войну, и в то же время сохраняется возможность и для урегулирования конфликта, которого так ждет арабский мир – для них это означает многое.

Также, по словам президента США, он не согласен с некоторыми высказываниями и действиями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху – сейчас должно быть принято решение о двух государствах.

Напомним, ранее сообщалось об аресте блогера из Таджикистана, который оскорблял девушек славянской внешности.