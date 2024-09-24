Российские войска заблокировали ВСУ в Угледаре

Гарнизон ВСУ в Угледаре попал в клещи Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Климаковского.

С его слов, украинские войска попали в положение, при котором невозможно даже провести ротацию в составе. При этом бедственное положение 72-й бригады ВСУ признают даже люди, близкие к Минобороны Украины.

«По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», — указал советник главы ДНР.

Он также заявил, что ВС РФ достигли серьезного успеха, сумев обхватить населенный пункт с двух сторон. Нашим военным почти удалось взять под свой контроль единственную дорогу, ведущую на Богоявленку. Именно по ней в Угледар поступает необходимое снабжение.

Ранее сообщалось о том, что «план победы» Зеленского не предусматривает переговоры с Россией.