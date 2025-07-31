Балийские макаки создали преступную сеть

Балийские макаки у храма Улувату превратились в профессиональных мошенников — они воруют у туристов телефоны, кошельки и очки, а затем вымогают за них еду. Ученые подтверждают: это не случайность, а продуманная схема. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Длиннохвостые макаки, обитающие возле храма Улувату на Бали, давно прославились как искусные воры. Но теперь их действия стали напоминать организованную преступность. Приматы целенаправленно отбирают у туристов ценные вещи — телефоны, кошельки, солнцезащитные очки — и возвращают их только в обмен на фрукты или угощения.

Исследователи из Университета Летбриджа изучили поведение обезьян и пришли к выводу: они не просто хватают что попало, а осознанно выбирают дорогие предметы и даже торгуются, повышая «ставки». Например, одна макака отказалась отдавать телефон за один пакет фруктов и согласилась только на три.

Храмовые смотрители бессильны — около 600 священных макак ежедневно совершают десятки краж. Попытки изменить график кормления только усилили их аппетиты. Некоторые обезьяны, получив желаемое, просто портят вещи или делают на украденных телефонах селфи.

Ранее на Бали петух случайно зарезал зрителя петушиного боя.