Барановская призналась в пластической операции на животе
Барановская делала абдоминопластику живота после рождения третьего ребенка
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Ведущая телевизионного шоу «Мужское / Женское» Юлия Барановская призналась в том, что делала пластическую операцию на животе. Подробности сообщил «Voice».
Отвечая на вопрос поклонника, Барановская рассказала, что делала абдоминопластику (восстановление эстетичного вида) живота после третьих родов и в связи с рекомендациями медиков. После появление на свет ребенка у телеведущей разошлись мышца и появилась «огромная дырка». Необходимые манипуляции провели в субботу, а уже в среду Барановская была в студии на съемках очередных выпусков шоу. В публикации телезвезда также заявила, что те выпуски стали единственными, где на ней были балетки без высокого каблука.
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