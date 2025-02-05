Барановская призналась в пластической операции на животе

Отвечая на вопрос поклонника, Барановская рассказала, что делала абдоминопластику (восстановление эстетичного вида) живота после третьих родов и в связи с рекомендациями медиков. После появление на свет ребенка у телеведущей разошлись мышца и появилась «огромная дырка». Необходимые манипуляции провели в субботу, а уже в среду Барановская была в студии на съемках очередных выпусков шоу. В публикации телезвезда также заявила, что те выпуски стали единственными, где на ней были балетки без высокого каблука.

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