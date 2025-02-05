Блогер Ткачева назвала имена крестных сына Леона

Малыш появился на свет в декабре и получил имя Леон, а крестных родителей ему искали очень ответственно. Мама Леона выразила надежду, что в будущем он будет брать пример с настоящих и крестных родителей.

Ткачева также рассказала о растянувшейся на долгие годы дружбе с Запашным и назвала его невероятно надежным, ответственным и прекрасным человеком. А крестная мама, по мнению блогера, обладает невероятной мудростью, талантом и отличается ответственностью. Кроме того, Ткачева отметила, что Запашный и Барашкова-Ионина без раздумий положительно откликнулись на поступившее от нее предложение.

Ранее стало известно, что актер Саша Петров купил беременной жене дом за городом.