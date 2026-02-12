Бастрыкин поручил проверить выдачу жилья «новым россиянам» в Сердобске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку информации о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов в городе Сердобске Пензенской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Поводом для вмешательства федерального органа стала история, получившая широкое распространение в социальных сетях. Администрация Сердобска предоставила жилищные сертификаты двум семьям иностранцев. Решение местной власти вызвало бурю негодования среди горожан.

Местные жители, многие из которых годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, оставили сотни гневных комментариев в адрес главы города Марины Ермаковой. В ответ на это чиновница просто закрыла личные страницы в соцсетях и удалила все критические отклики.

