Бастрыкин заявил, что убийство Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ

Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о том, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского помог раскрыть ИИ. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник.

По данным издания, глава СК России на полях Петербургского международного юридического форума рассказал о том, что именно алгоритмы ИИ помогли раскрыть несколько резонансных убийств, в том числе и Дарьи Дугиной, и Владлена Татарского, а также найти тех, кто покушался на Захара Прилепина и Владимира Соловьева.

Напомним, что ПМЮФ проходит в Петербурге с 19 по 21 мая. Ранее в рамках форума Александр Бастрыкин рассказал и о том, скольким гражданам с начала мобилизации удалось помочь восстановить права.