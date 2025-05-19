В СК заявили о восстановлении прав 82 тысяч россиян с начала мобилизации

Права 82 тысяч человек были восстановлены сотрудниками СК России с начала частичной мобилизации в стране. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин во время международного юридического форума в Петербурге.

Как пишет РИА Новости, Бастрыкин заявил, что сотрудники СК защищают права участников спецоперации, и с начала мобилизации в России были восстановлены права больше 82 тысяч человек.

Почти 48 тысячам были даны необходимые разъяснения, оказана практическая помощь, резюмировал глава СКР Александр Бастрыкин. Кстати, сам форум начался в понедельник и проходит до 21 мая в Петербурге.

Напомним, ранее следователи СК возбудили в Подмосковье уголовное дело по факту крупного дорожного происшествия с участием автобуса.