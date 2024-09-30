Бастрыкин запросил доклад о рабах на ферме в Тульской области

Глава СК России Александр Бастрыкин ждет доклад по факту проверки, которая началась после поступившей информации о незаконном лишении свободы людей на одной из ферм Тульской области. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале ведомства.

Чуть ранее региональный СК инициировал проверку по статье 127 УК РФ, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

О находящихся практически в плену людях несколько дней назад рассказали члены движения «Альтернативы». По их словам, в поселке Ровно цыгане заставляли несколько мужчин и женщин заниматься сбором яблок. Первоначально людям обещали платить деньги за работу грузчика, однако уже на ферме их заставили дать расписки о согласии с происходящим.

Пленники жили в тяжелых условиях, не имея возможности помыться и мучаясь от соседства с тараканами, клопами, а также вшами. Невыполнение поставленных задача каралось физическим воздействием, как и желание отдохнуть от выполнения работ.

Ранее сообщалось о том, что по требованию СК будет проверена одна из школ Калининграда, часть учащихся которой не знают русский язык.