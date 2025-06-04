Бастрыкин затребовал доклад по факту похищения блогера на вокзале в Москве

Председатель СК России запросил доклад по факту расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах инцидента у Ярославского вокзала в Москве, когда группа мужчин похитила бизнес-тренера Арега Щепинина. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину должен будет представить исполняющий обязанности руководителя управления СК по городу Москве, исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все фигуранты инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, а следователи возбудили несколько уголовных дел (о чем сообщалось ранее – речь идет о статье про похищение человека и превышение должностных полномочий).