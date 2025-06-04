После похищения блогера на вокзале в Москве заведены уголовные дела

После инцидента с бизнес-тренером и блогером Арегом Щепихиным в Москве было возбуждено сразу два уголовных дела. Об этом вечером среды, 4 июня, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Источник издания рассказывает, что следователи возбудили два уголовных дела: по статье 126 и 285 УК РФ (речь идет о похищении человека и превышении должностных полномочий). Напомним, что видео с «задержанием» Щепихина появилось в социальных сетях вечером вторника, 3 июня: мужчину просто затолкали в Mercedes и увезли в неизвестном направлении после того, как он записал оскорбительный в адрес мусульман ролик.

Сейчас также сообщается о том, что шесть фигурантов по делу о похищении блогера были задержаны, ранее также были опубликованы их имена.