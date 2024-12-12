Baza: учительницу из Подмосковья обвинили в пропаганде квадробинга

Учительницу из Московской области обвинили в пропаганде квадробинга после того, как она попросила школьников поставить себя на место Муму. Как сообщает телеграм-канал Baza, за преподавателя заступилось Министерство образования МО.

Арувхан Вазировна рассказывала учащимся пятого класса лобненского лицея о повести Тургенева «Муму», а после задала им домашнее задание, в котором попросила подопечных представить себя в роли собаки и от ее имени придумать сочинение. В частности, детям надо было описать, как проходит день животного, чем оно занимается и какие чувства питает к хозяину.

Родители такой подход не оценили и, назвав его «квадроберским креативом», рассказали о случившемся директору учебного учреждения. При этом по сведениям информационного канала, женщина не сама придумала задания, а позаимствовала его из методички другого учителя. Обсуждение началось с адекватности поставленной перед детьми задачи, а переросло в плоскость национальности Арувхан.

В итоге о данной ситуации узнали в местном Министерстве образования, где заступились за сотрудницу лицея. В приведенном ответе говорится о том, что в различных произведения нередко можно встретить примеры, когда автор очеловечивает мысли животных, а подобные задания уже неоднократно встречались в учебном процессе.

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