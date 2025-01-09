Baza: в Ленобласти женщина за четыре года отдала гадалке более 3 млн рублей

В Ленинградской области завершилось расследование необычного дела: жительница города Сертолово, 31-летняя Ольга, за четыре года перевела «гадалке» из Нижегородской области более трех миллионов рублей.

Женщина обратилась за помощью в надежде изменить свою жизнь, но потеряла деньги и осталась ни с чем. Как пишет Baza, в 2020 году Ольга нашла в соцсетях 29-летнюю Анастасию, которая утверждала, что способна с помощью магических ритуалов решить финансовые и личные проблемы. Сначала клиентка приобрела у «специалистки» колоду карт за 4 тысячи рублей, после чего начались регулярные обряды: на похудение, улучшение благосостояния и другие цели.

Услуги оказались недешевыми, и Ольге пришлось брать кредиты, а позже она отправила гадалке свои золотые украшения в качестве оплаты. Несмотря на обещания и «магические работы», результаты оказались далеки от ожидаемых. В сентябре 2024 года, потеряв более трех миллионов рублей, Ольга решила обратиться в полицию.

Как выяснили следователи, мошенница не только обманывала клиентку, но и, по всей видимости, пользовалась популярной схемой, предлагая «магические услуги» через социальные сети. В итоге общий ущерб составил 3 218 021 рубль. Сейчас по делу проводится расследование, и подозреваемой грозит уголовная ответственность за мошенничество.

Ранее стало известно о том, что Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков в Татарстане.