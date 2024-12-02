Baza: житель Карелии обвинил врачей в краже новорожденного

В Карелии отец новорожденного заявил, что его сына похитили из больницы. Врачи отрицают это и говорят о неадекватном поведении мужчины. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В Сегеже молодая семья столкнулась с проблемами после рождения сына. Ребенок появился на свет в местной ЦРБ, но из-за тяжелого состояния его экстренно отправили в Петрозаводск для оказания специализированной помощи. Отец мальчика, Валентин (имя изменено), уверяет, что об этом его никто не предупредил. В отсутствие информации он пришел к выводу, что ребенка похитили, и обратился в полицию.

По словам отца, они с супругой не знали о судьбе ребенка почти три недели. Лишь в конце ноября семья смогла получить документы на малыша. Валентин утверждает, что только при содействии правоохранителей удалось вернуть сына домой, так как врачи якобы готовили документы для передачи ребенка в дом малютки.

Однако медицинский персонал видит ситуацию иначе. Они заявляют, что родители были оповещены о госпитализации ребенка сразу после его рождения. Врачи также рассказывают о странном поведении Михаила: он якобы неоднократно вел себя агрессивно, нарушал правила стерильности и звонил в больницу, представляясь вымышленными именами, что вызывало у сотрудников беспокойство.

Сейчас малыш находится с семьей, а его состояние стабильно. Но врачи направили обращения в соцслужбы, чтобы ситуацию с семьей взяли под контроль. Несмотря на это, проверка соцзащиты, проведенная в ноябре, признала семью благополучной.

Ранее стало известно о том, что машина скорой помощи попала в аварию в Домодедово в процессе госпитализации жертвы другого ДТП.