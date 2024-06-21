Бельгия выступила против изъятия замороженных российских активов

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что страна не поддержала идею изъятия замороженных в ЕС российских активов, так как после этого наступят непредсказуемые последствия, а еще придется «распределять риски» по кредиту для Киева.

Министр заявил, что Бельгия принципиально не хочет трогать другие активы, смена владельца которых грозит непрогнозируемыми последствиями в финансовой и юридической сферах. Второй вопрос касается распределения рисков и является самым важным. До завершения июня Бельгия является председателем Совета Евросоюза. Кроме того, именно в пределах ее компетенции находятся депозитарий Euroclear, где хранится наибольшая часть замороженных в ЕС активов России.

Ранее мы писали о том, какие шансы есть у Украины для вступления в Евросоюз. Напомним, что с 25 июня в Люксембурге начнутся переговоры, на которых также рассмотрят судьбу Молдавии.