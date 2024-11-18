Белоруссия готова восстановить авиасообщение со странами Европы

Белоруссия хочет возобновить авиационное сообщение со странами Европы и готова это сделать после того, как политики примут соответствующее решение. Как пишет БелТА, об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.

«Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты», — цитирует главу департамента информационное агентство.

С его же слов, обсуждение данного вопроса не заканчивалось, а страны Европы выказали заинтересованность в восстановлении авиасообщения. Не последнюю роль в этом вопросе играет и финансовая составляющая, ведь для облета Белоруссии и России авиакомпании несут очень серьезные финансовые потери.

«И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препон, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы», — заявил Голуб.

При этом он отметил, что из-за закрытого европейского направления разрабатываются альтернативные маршруты. Например, в этом году власти Белоруссии достигли межправительственной договоренности об организации полетов на Сейшельские острова и в Саудовскую Аравию. В ближайшей перспективе аналогичные соглашения могут быть достигнуты с Венесуэлой и Кенией.

А как ранее заявлял Александр Лукашенко, он выступает против прекращения отношений с западноевропейскими странами.