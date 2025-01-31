Белый дом анонсировал введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Президент США Дональд Трамп не отказывался от идеи с 1 февраля ввести дополнительные пошлины на товары, поступающие из Мексики, Канады и США. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.

С ее слов, с первым днем нового месяца Трамп введет пошлину в 25% в отношении Мексики и Канады, а еще 10% против КНР. Она добавила, что президент США не боится роста цен для американцев или начала торговых войн с другими государствами. При этом глава Штатов готов предпринять некие меры, которые позволят снизить цены и инфляцию вместе с введением пошлин.

Ранее сообщалось о том, что члены команды президента США выдвинули инициативу об увольнении высокопоставленных чиновников из ФБР. Потенциальные безработных уже оповестили о необходимости покинуть место службы до 3 февраля.