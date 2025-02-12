Белый дом: Трамп не позволит Ирану обладать ядерным потенциалом

В Белом доме выступили с заявлением касаемо того, сможет ли Иран иметь ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

По данным издания, Левитт объяснила позицию нынешнего президента США Дональда Трампа следующим образом: для Штатов возможность Ирана обладать ядерным потенциалом станет «красной линией». Об этом говорил и сам Трамп, что не позволит Ирану обладать ядерным потенциалом – именно такая линия была проведена ранее, а также не допустит, чтобы это произошло.

Ранее стало известно о том, как в Кремле отреагировали на информацию о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Песков не стал ни подтверждать данный диалог, ни опровергать его факт.