Бензин по номерам: Шри-Ланка ввела топливные ограничения для автомобилистов из‑за кризиса

Власти Шри-Ланки ввели жесткие ограничения на продажу бензина, чтобы справиться с топливным дефицитом и гигантскими очередями на заправках. Теперь получить топливо можно только в определенные дни в зависимости от номера автомобиля, а на большинстве АЗС колонки и вовсе не работают. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Цейлонская нефтяная корпорация (CPC) объявила о новом порядке: машины с четной последней цифрой номера заправляются по четным числам, с нечетной — по нечетным. Метод, ранее опробованный в Таиланде, призван сократить многокилометровые хвосты из машин и упорядочить распределение топлива. Мера стала ответом на глобальный энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке.

По свидетельствам туристов, ситуация на острове близка к критической. На трассе от Хиккадувы до Унаватуны закрыто порядка 70% заправок — работает лишь одна из трех. Аналогичная картина в Батаполе и Эльпитьи. В Велигаме очередь к единственной работающей АЗС растянулась почти на 300 метров.

Для владельцев арендованных скутеров и автомобилей ввели систему QR-кодов. Однако отоварить их можно далеко не везде: после получения СМС о наличии топлива людям приходится с утра занимать очередь, которую иногда регулирует полиция. Ситуация осложняется тем, что островное государство сильно зависит от импорта энергоносителей и переживает тяжелейший экономический спад.

