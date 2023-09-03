Берегите технику и не садитесь за руль: на Подмосковье надвигается мощнейший геошторм

Не секрет, что во время магнитных бурь многим приходится несладко. Сентябрь будет особенно сложным периодом для метеозависмых людей. Разбираемся, как себя вести в геошторм, чтобы облегчить себе жизнь.

Шутить со своим здоровьем в период магнитных бурь точно не стоит. Поэтому лучше исключите физические и эмоциональные нагрузки в эти дни. Отложите сложные, кропотливые и ответственные Даже работа с техникой и вождение машины может быть опасна.

Кроме того, лучше поменьше пользоваться телефоном и компьютером, а также исключить алкоголь, фастфуд и большое количество кофе. А вот воды нужно пить как можно больше, кроме того, полезны будут медитации и дыхательные упражнения.

Ранее мы рассказывали, когда в сентябре ожидаются сильнейшие магнитные бури.