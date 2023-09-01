Жителям Подмосковья придется тяжело: магнитные бури в сентябре будут бить без остановки

Ученые уже не первый год изучают влияние магнитных бурь на людей. Медицина до сих пор не может дать четкого ответа, почему почти четверть населения планеты страдает от данного явления. Но метеозависимым людям от этого не легче.

Именно поэтому важно знать расписание магнитных бур, чтобы по возможности к ним подготовиться. Уменьшить количество дел и физической активности, не садиться за руль. Особенно важно беречь себя в самые пиковые дни.

К счастью, в первые дни сентября бури будут не слишком сильными. Но уже с шестого числа мощность вспышек на солнце достигнет трех баллов и так на протяжении трех дней. 8-12 сентября удары не превысят двух балов и станет несколько легче. Но уже 13 числа сила ударов повысится до 4 баллов, а это уже весьма ощутимо. На следующий день станет несколько легче. Но настоящее облегчение придет лишь к 16 сентября.

А вот 21-22 сентября многим опять придется несладко. Зато конец месяца обещает быть достаточно спокойным. А значит можно будет и физически и морально отдохнуть и восстановиться.

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