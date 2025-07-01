Берлин выделил средства на производство дальнобойных дронов для ВСУ

Германия профинансирует производство для Украины 500 дальнобойных дронов с боевой нагрузкой до 50 кг.

Берлин выделит средства на изготовление для Украины партии беспилотников с увеличенной дальностью и возможностью нанесения ударов по удаленным целям. Как сообщает Welt, речь идет о 500 дронах, способных преодолевать до 1200 км и доставлять до 50 кг взрывчатого вещества.

По данным издания, поставка и внедрение этих аппаратов запланированы в течение ближайших месяцев. Это означает, что Украина вскоре получит новый инструмент для атак вглубь противника, включая объекты в тылу.

Проект реализуется в рамках немецкой программы военной помощи. Ранее Германия уже предоставляла Киеву системы ПВО, танки Leopard и другое тяжелое вооружение, однако передача ударных дронов с такой дальностью — шаг нового уровня. Эксперты связывают это с намерением усилить наступательный потенциал Украины.

Беспилотники, предположительно, будут собираться с привлечением украинских производителей, что ускорит их внедрение и упростит логистику.

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