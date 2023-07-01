Беспокоит любая мелочь: разбираемся, как понять, что психические проблемы портят вам жизнь

Повышенная тревожность – это неприятное состояние, которое в современном мире известно практически всем. Особенно часто подобное расстройство настигает жителей больших городов. Многие привыкают к постоянному стрессу и даже не замечают, как он портит им жизнь.

Но моральное напряжение сказывается не только на настроении, но и на здоровье. Мы чаще болеем, быстрее устаем, об успешности и работоспособности приходится только мечтать. Давайте разбираться, когда проблему можно решить отдыхом, а когда лучше обратиться за медицинской помощью.

«Для начала постарайтесь отмечать, как часто и по какому поводу вы испытываете тревогу. Вполне возможно, окажется, что совершенно любая ситуация вызывает у вас стресс, а любая задача, даже самая простая, воспринимается как проблема и расстраивает», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Кроме того, при тревожном расстройстве человек начинает искать подвох там, где его нет. На него не так посмотрели, не так ему улыбнулись или ответили. Даже смайлики в сообщении, которые выбирает собеседник, могут казаться ему издевательскими.

Также важно обратить внимание на тело. Представьте себе, что вы сидите дома на диване, долгий рабочий день позади, вы наконец отдыхаете. Но при этом ваши мышцы все равно спазмированы, особенно это хорошо ощущается в области плеч и шеи, где напряжение в течение дня самое сильное.

«Неприятные ощущения в области живота, солнечного сплетения также могут говорить о тревожном расстройстве. Как и обострение хронических заболеваний», – уточнила эксперт.

Справиться самостоятельно в таких ситуациях очень сложно, лучше не затягивать с визитом к врачу. А ранее мы рассказывали, почему импульсивные покупки опаснее, чем кажутся.