Нужно не отдыхать, а лечиться: как справиться с синдромом хронической усталости

В современном мире повышаются шансы заработать синдром хронической усталости из-за постоянного стресса и эмоционального переутомления. Порой человек даже не замечает симптомы этого заболевания, которое необходимо лечить с помощью специалистов.

Признаком хронической усталости может стать постоянная вялость и утомление после полноценного сна и отдыха, а также появляется раздражительность и агрессия. При таком заболевании могут быть и проблемы с аппетитом. Например, чрезмерное употребление углеводов, так как организм пытается восполнить энергию, или наоборот снижается интерес к еде.

«Проблемы со сном также должны вызвать настороженность. Ведь при синдроме может беспокоить поздние засыпания или ранние подъемы, а также сон может быть поверхностным, что еще больше усиливает усталость. Резкое снижение либидо — это тоже один из симптомов хронической усталости», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Важно помнить, что синдром хронической усталости не лечится сном и отпуском. Здесь помогут только специалисты. При чем обратиться необходимо сразу к иммунологу, вирусологу и психотерапевту.

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