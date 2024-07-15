Без электричества остаются больше 200 населенных пунктов Орловской области

Свыше 200 населенных пунктов Орловской области остаются без электричества, которое пропало из-за обрушившегося на регион шквалистого ветра. Об этом пишет на своей личной странице пишет глава региона Андрей Клычков.

Руководитель также сообщает, что всего отключения произошли в 354 населенных пунктах, а в 137 из них электроэнергия уже вернулась. Благами цивилизации вновь могут воспользоваться 4 тысячи человек.

Восстановительные работы продолжаются и сейчас. Власти рассчитывают, что полностью их удастся завершить в течение ближайших суток. В устранении неполадок задействованы 189 человек и 96 единиц некоторые. Часть из них приехали из других регионов.

Ранее мы писали о том, что перед въездом на Крымский мост всем желающим начали раздавать питьевую воду. В 18:00 в группе «Крымский мост: оперативная информация» сообщили, что со стороны Тамани в очереди находятся 530 транспортных средств, а со стороны Керчи – 250.