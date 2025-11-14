«Без интернета»: в России утвердили новый белый список ресурсов на случай ограничений связи

Минцифры России расширило белый список сайтов и приложений, которые продолжат работать при ограничениях мобильной связи и интернета. В новый перечень вошли СМИ, банки, навигаторы и службы такси. Об этом сообщило РИА Новости.

Ведомство объявило о завершении второго этапа формирования перечня цифровых платформ, функционирующих в периоды отключений связи по соображениям безопасности. Теперь в случае введения ограничений пользователи смогут получить доступ к ключевым информационным и бытовым сервисам.

Среди нововведений — сайты крупных федеральных СМИ, включая РИА Новости, РБК и «Комсомольскую правду». Также в список включили «Почту России», Альфа-банк, систему маркировки «Честный знак» и популярные сервисы: навигатор 2ГИС, агрегатор «Туту.ру», такси «Максим» и портал Gismeteo. На первом этапе в белый список уже вошли социальные сети, маркетплейсы, видеосервисы и госплатформы. Эта мера призвана обеспечить непрерывность работы социально значимых онлайн-ресурсов.

Ранее Минцифры России потребовало у соцсетей и онлайн-кинотеатров данные о поведении пользователей.