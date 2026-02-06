«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова задали ему главный вопрос после запрета на въезд в Россию на 50 лет

Подписчики комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, засыпали его вопросами «Что будет дальше?». Решение было принято правоохранительными органами в интересах национальной безопасности и защиты традиционных ценностей. Об этом пишет РИА Новости.

Интернет-сообщество живо отреагировало на новость о беспрецедентном запрете для популярного комика. После сообщения о том, что Нурлану Сабурову 30 января запретили въезд в Россию на 50 лет, под его постами в соцсетях начался флешмоб. Пользователи пишут фразу, ставшую названием его шоу — «Что будет дальше?», обыгрывая аббревиатуру «ЧБД».

Помимо иронии, подписчиков волнует судьба самого интернет-проекта «ЧБД» («Что было дальше?»), съемки которого проходили в России. Теперь, когда ведущему запрещено въезжать в страну до 2074 года, будущее шоу оказалось под большим вопросом.

Ранее сообщалось о том, что Сабуров в ближайшее время планирует вылететь в Алма-Ату из России.