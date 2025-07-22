«Без штурмовщины и авралов»: Картаполов дал пояснение, зачем нужен круглогодичный призыв

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на круглогодичный призыв в армию избавит военкоматы от авралов, а призывники смогут проходить все процедуры без спешки. При этом отправка в войска останется сезонной. Об этом сообщает РБК.

Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне, назвал нынешнюю систему призыва устаревшей и предложил перевести ее на круглогодичный режим. По его словам, это позволит военкоматам работать без «штурмовщины», а призывникам — спокойнее готовиться к службе.

Сейчас призыв проходит дважды в год, что создает бюрократическую нагрузку и авралы в военкоматах. Новый подход предполагает, что указ президента и приказ Минобороны будут действовать весь год, а медицинские комиссии и оформление документов растянутся на более долгий срок. При этом отправка в войска сохранится в прежние сроки — весной и осенью, так как это связано с учебными циклами армии.

Депутат подчеркнул, что численность призывников не увеличится — изменения лишь оптимизируют процесс. Он также отметил, что рост контрактников снижает нагрузку на срочную службу, а новые технологии позволяют сделать призыв более гибким.

Ранее Владимир Путин уже подписал закон, разрешающий исполнять решение о призыве в течение года, если новобранец не был отправлен в часть в установленные сроки.

Ранее сообщалось о том, что боец ВС РФ остался жив благодаря кулону со святым Николаем Чудотворцем.