Безвиз в Таиланд остается: власти сохранили 60-дневный срок пребывания на следующий год

Власти Таиланда официально подтвердили, что в 2026 году для граждан России сохранится 60-дневный безвизовый режим пребывания. Это решение было принято на фоне рекордного потока российских туристов. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел Королевства Таиланд проинформировало, что существующие правила въезда для россиян не изменятся. Граждане России смогут по-прежнему посещать страну без предварительного оформления визы на срок до двух месяцев. Такое решение выглядит логичным продолжением успешной туристической политики.

По данным Министерства туризма Таиланда, только в 2025 году страну посетили более 1,8 миллиона россиян. Эта цифра не только стала абсолютным рекордом, но и наглядно продемонстрировала высокий интерес к таиландским курортам. Таким образом, продление безвиза — это взаимовыгодный шаг, который позволяет Таиланду стабильно пополнять казну за счет туристического потока, а россиянам — планировать отпуск без дополнительных бюрократических хлопот и затрат на визу. Ожидается, что в новом сезоне популярность направлений вроде Пхукета, Паттайи и Самуи сохранится на высоком уровне.

