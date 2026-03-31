Билет в психушку: пассажирка вцепилась в волосы проводнице и попала в больницу из-за закрытого туалета
В Германии пассажирку сняли с поезда после драки с проводницей из-за туалета
Желание справить нужду в поезде обернулось настоящей катастрофой. 30 марта женщина, следовавшая в Штутгарт, не смогла воспользоваться туалетом в своем вагоне — он оказался сломан. Путешественница попросилась в бизнес-класс, но получила отказ. И тогда она вышла из себя. Об этом сообщает Bild.
37-летняя женщина вцепилась в волосы 53-летней проводнице, начала дергать ее и даже попыталась укусить. Очевидцы с трудом разняли дерущихся. На станции Файхинген-на-Энце дебоширку встретила полиция. После проверки личности женщину доставили не в участок, а в больницу — полицейские заключили, что туристка находится в состоянии психического расстройства.
Пострадавшая сотрудница железной дороги отказалась от дальнейшей смены — головная боль после нападения не прошла. Федеральная полиция Германии расследует инцидент как предполагаемое нападение. Туалет так и остался сломанным, а пассажирка — госпитализированной.
Вот так обычная просьба об удобстве обернулась уголовным делом, дракой и поездкой в психиатрическую клинику. Видимо, в немецких поездах теперь стоит быть осторожнее не только сломанными дверями, но и соседями, которые не в силах справиться с собственной нервной системой. А проводницам, судя по всему, придется носить не только форму, но и каску.
Ранее автомеханик продал Mercedes клиента ради операции дедушке.