«Хотел спасти деда, а продал чужой Mercedes»: автомеханик из Сочи пойдет под суд

Сочи автомеханик, обслуживавший Mercedes GL-250 семьи из Краснодарского края, решил «помочь» больному дедушке самым неожиданным способом — он продал чужой автомобиль. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Семья передала иномарку на предпродажную подготовку, планируя выручить 2,5 млн рублей. В механике не сомневались: он ухаживал за машиной почти год. Но сроки сдачи затягивались. Когда владельцы забили тревогу, выяснилось страшное: специалист заложил Mercedes знакомому за 1 млн рублей. Тот, в свою очередь, перепродал авто, подделав документы. След машины потерялся.

На допросе механик сознался: деньги нужны были на операцию дедушке, больному раком. Но суд, видимо, не оценит благородный порыв. Семья осталась без авто и без денег. Дело передали в прокуратуру.

История, начавшаяся как акт отчаяния, обернулась уголовным преступлением. Механик рисковал всем, чтобы спасти близкого, но в итоге подвел и родственника, и доверившихся ему клиентов.

Ранее дачникам напомнили, что за сжигание мусора на даче грозит штраф.