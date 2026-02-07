Биохимический парадокс: как питомцы десятилетиями обманывали своих хозяев

Исследование, проведенное учеными Венского университета, выявило необычную биохимическую особенность домашних кошек. Анализ стабильных изотопов азота в их шерсти и усах показал результаты, схожие с показателями организмов, питающихся растительной пищей, хотя кошки остаются облигатными хищниками. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

В ходе работы были изучены образцы шерсти 35 домашних кошек, содержащихся в помещениях и питающихся промышленными кормами, а также вибриссы (усы) 14 животных. Для сравнения использовались данные о составе волос 653 людей с различными типами питания. Оказалось, что значения δ¹⁵N у кошек составляют около 6,5–6,6‰, что максимально близко к показателям людей, придерживающихся строгой веганской диеты.

Это противоречит устоявшимся представлениям в изотопной экологии. Обычно при переходе на каждую следующую ступень пищевой цепи в тканях организма происходит обогащение тяжелым изотопом азота ¹⁵N примерно на 3–5‰ по сравнению с пищей. У кошек же этот сдвиг оказался аномально низким — всего около 1,6‰.

Авторы исследования объясняют этот феномен исключительной эффективностью кошачьего метаболизма. Белок в современных промышленных кормах имеет аминокислотный состав, близкий к тканям самих животных. Благодаря этому аминокислоты могут практически напрямую включаться в процесс синтеза кератина для шерсти, не подвергаясь глубокой переработке, которая обычно изменяет изотопный профиль. У людей и большинства других видов белок усваивается менее эффективно, что приводит к большему изотопному различию между диетой и тканями организма.

Ученые подчеркивают, что полученные данные не означают изменения пищевых предпочтений кошек. Низкие значения δ¹⁵N лишь отражают специфику их белкового обмена. Следующим этапом исследований станет проверка, наблюдается ли аналогичный эффект в других тканях — мышцах, крови и костях. Это открытие ставит под вопрос надежность традиционных изотопных методов реконструкции диеты для некоторых видов животных.

