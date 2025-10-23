Бизнес-блогер Аяз Шабутдинов может сесть в тюрьму на долгий срок

Пресненский суд Москвы рассматривает требование прокуратуры в отношении бизнес-блогера Аяза Шабутдинова. Обвинение просит назначить ему 8 лет лишения свободы в колонии и штраф более 15 млн руб. по масштабному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура Москвы выступила с финальным требованием по делу бизнес-блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в многомиллионных махинациях. Государственное обвинение настаивает на отправке его в колонию на восемь лет. Помимо строгого лишения свободы, фигуранту грозит денежное взыскание в размере более 15 млн руб.

Шабутдинов, некогда популярный инфобизнесмен, был задержан осенью 2023 года после длительного расследования. Ему инкриминируют мошеннические действия, жертвами которых стали более сотни человек. Следствие установило, что общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 57 млн руб.

Ранее сообщалось, что жительница Перми отсудила у центра Аяза Шабутдинова более 350 тыс. руб.