Бизнесмен из Одинцова ушел на СВО вместе с друзьями

Бизнесмен из Одинцова Павел с позывным Костер ушел на СВО вслед за друзьями детства. За два года службы он прошел путь от рядового до прапорщика, потерял четырех товарищей, но не жалеет о своем решении. Об этом передает информационный портал REGIONS.

Павел до 2022 года занимался бизнесом и жил с семьей в Одинцове. Когда пятерых его друзей детства призвали по мобилизации, он и еще двое приятелей добровольно подписали контракт. Мужчина признается, что решение далось нелегко — восемь месяцев он взвешивал все за и против.

После оформления документов и двухмесячной подготовки в Нижегородской области Павел попал на купянское направление. Жена и сын узнали о его решении только когда он уже был в части.

За время службы в инженерно-саперном батальоне он потерял четверых друзей, но нашел новых боевых товарищей. Находясь в зоне СВО, Павел дослужился до прапорщика.

Контрактники в Московском регионе получают от 204 тыс. руб. в месяц. С учетом единовременной выплаты в 3 млн руб. за год службы можно заработать 5,4 млн руб. Кроме денег, военнослужащим и их семьям полагаются льготы на жилье, образование и медицину.

Павел говорит, что сын гордится им, а сам он ни о чем не жалеет — по его словам, на фронте царит особая атмосфера взаимовыручки.

Ранее сотрудники МФЦ Подмосковья собрали 21 тонну гумпомощи для нужд СВО.