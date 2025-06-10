Бьянка решила переехать из-за шумных соседей

Стало известно, что певица испытывает дискомфорт из-за своих соседей — у нее нет ни сна, ни покоя. Бьянка рассказала, что одни соседи хорошие, а вот вторые — полная противоположность. Мало того, что они постоянно шумят и мешают другим жить, так еще и «постоянно что-то копают». Певица пошутила, что ей кажется, что они «взрывают там трупы».

Также Бьянка отметила, что в те моменты, когда она возвращается с работы и просто хочет отдохнуть, то ей этого сделать не удается из-за постоянного шума. При этом певица отметила, что уже не один раз вызывала полицию. Но она уверена, что такой стресс может крайне негативно сказаться на ее здоровье и внешности, о которой она так печется.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Нюша удивила поклонников откровенным образом на сцене.