«Благоговение важнее»: молодоженам запретили целоваться перед алтарем после венчания

Свадебный поцелуй, который считался неотъемлемым финалом любой церемонии, в одной африканской стране попал под запрет. Апостольская церковь Ганы официально объявила: отныне молодоженам нельзя целоваться перед алтарем после освящения брака. Об этом сообщает Ghana Web.

Священнослужители пояснили: поцелуй отвлекает от благоговения перед Богом. Во время таинства брака внимание должно быть сосредоточено на Господе, а не на проявлении чувств друг к другу. Иерархи потребовали, чтобы все служители церкви по всей стране неукоснительно соблюдали новое правило. И выразили надежду, что прихожане не будут его нарушать.

Апостольская церковь Ганы — одна из крупнейших пятидесятнических церквей в стране, появившаяся еще в 1930-х годах под влиянием английских проповедников. И теперь она задает новый тренд в брачной традиции. Многие верующие в шоке. Ведь поцелуй после объявления мужем и женой — это святое для большинства культур.

Впрочем, в церкви уверены: так они помогут парам сохранить «чистоту таинства». Молодоженам, которые захотят запечатлеть свой союз поцелуем, придется делать это уже за воротами храма.

Ранее жители Павловского Посада призвали установить памятник Биму у вокзала.