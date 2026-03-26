Благословил Сергия Радонежского и спас церковные льготы: память святителя Феогноста празднуют 27 марта

Православная церковь 27 марта вспоминает святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, чье служение пришлось на эпоху укрепления Московского княжества. О жизненном пути и духовном подвиге этого святого рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. Об этом пишет REGIONS.

Феогност, выходец из Константинополя, занял митрополичью кафедру в 1328 году, в годы правления Ивана Калиты. Он сделал своей резиденцией Москву, следуя примеру предшественника — митрополита Петра. По словам Иванова, святитель стал для Москвы надежной опорой, а время его служения ознаменовалось мирным развитием княжества.

Особый эпизод биографии Феогноста, подчеркнул спикер, — противостояние в Орде в 1342 году. Хан Джанибек решил лишить духовенство податных льгот и обложить церковников данью. Митрополита принуждали собирать этот налог, угрожая жесткими мерами. Святитель отдал татарам все личные средства до последней копейки, но брать дань с клира отказался, приведя слова апостола Павла о святости храма Божия. Даже под пытками он не уступил, и хан вынужден был подтвердить прежние права Церкви.

В последний год жизни Феогноста к нему пришел юный отшельник Варфоломей — будущий преподобный Сергий Радонежский — за благословением на строительство храма во имя Пресвятой Троицы. Митрополит принял его и дал разрешение, став одним из тех, кто благословил начало Троице-Сергиевой лавры.

Святитель скончался в 1353 году и был погребен в Успенском соборе Московского Кремля. В 1471 году его мощи обрели нетленными, а спустя три года от них совершилось чудо исцеления немого. Верующие обращаются к Феогносту с молитвами о заступничестве перед властями, о защите Церкви от притеснений, о мужестве в испытаниях и о мире. Иванов отметил, что пример святого учит: защита веры — дело каждого, и храм Божий свят вне зависимости от эпохи.

