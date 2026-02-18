Блиновская попала в лазарет колонии после аварии на теплотрассе: адвокат рассказал о самочувствии

Елена Блиновская оказалась в лазарете исправительной колонии N 1 в поселке Головино Владимирской области на фоне проблем с отоплением в учреждении. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной госпитализации стало подозрение на воспаление легких, однако позднее диагноз не подтвердился.

По данным источника, 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе, из-за которой в женской колонии в течение трех суток отсутствовало отопление. В этот период температура воздуха опускалась до -15°C. В пресс-службе регионального управления ФСИН журналистам заявили, что в сложившейся ситуации осужденным своевременно предоставили дополнительное питание, теплые вещи и обогреватели.

После того как подача тепла была восстановлена, как минимум 20 заключенных обратились за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру, кашель и насморк. В их числе оказалась и известная блогерша, отбывающая наказание. Защитник Блиновской Булат Солтаханов уточнил, что пневмония у его подзащитной не подтвердилась. При этом, по словам адвоката, она чувствует себя неважно еще с конца января.

Напомним, Елена Блиновская была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима в марте 2025 года. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, ориентировочная дата ее освобождения приходится на 2028 год. Не исключено, что она сможет выйти на свободу раньше по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось о том, что Блиновская может заслужить поощрения в колонии при помощи пожертвований.