Блогер Аня Покров сделала дорогой подарок матери в день рождения
Блогер Аня Покров подарила квартиру маме на день рождения
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Блогер Аня Покров благодаря популярности и появившимся деньгам смогла решить проблемы и исполнить желания близких родственников. Подробности сообщил журнал «The Voice».
Родители будущей звезды социальных сетей вели достаточно скромный быт. Мама трудилась на волгоградском заводе, а папа на одной из крупнейших российских нефтегазовых мировых компаний. Несмотря на довольно стесненные обстоятельства, родители старались обеспечить свою дочь всем необходимым.
В 14 лет Аня начала зарабатывать самостоятельно, а позже купила отцу автомобиль, погасила кредиты сестры и отремонтировала родительскую квартиру. На этом она решила не останавливаться. В день рождения мамы девушка подарила ей ключи от квартиры.
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