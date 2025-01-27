Блогер Аня Покров сделала дорогой подарок матери в день рождения

Родители будущей звезды социальных сетей вели достаточно скромный быт. Мама трудилась на волгоградском заводе, а папа на одной из крупнейших российских нефтегазовых мировых компаний. Несмотря на довольно стесненные обстоятельства, родители старались обеспечить свою дочь всем необходимым.

В 14 лет Аня начала зарабатывать самостоятельно, а позже купила отцу автомобиль, погасила кредиты сестры и отремонтировала родительскую квартиру. На этом она решила не останавливаться. В день рождения мамы девушка подарила ей ключи от квартиры.

Ранее сообщалось о том, как сложилась судьба актрисы Марии Порошиной, которая с 16 лет была в близких взаимоотношениях с Гошей Куценко.