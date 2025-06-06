Блогер Арег Щепихин заключен под стражу

Замоскворецкий суд города Москвы заключил блогера Арега Щепихина под стражу. Об этом вечером в пятницу сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Стало известно, что суд удовлетворил ходатайство органов следствия о заключении Щепихина под стражу по обвинению в части 2 статьи 280 и части 2 статьи 282 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку).

В пресс-службе суда уточнили, что Арег Щепихин на период следствия пробудет под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что против блогера Арега Щепихина, ставшего целью неудавшегося похищения в центре Москвы, возбуждено уголовное дело.