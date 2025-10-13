Блогер из России решил продать собственные желчные камни

Тюменский блогер Эдуард Филиппов, известный как «Миллионер из России», решил продать желчные камни, которые находятся в его организме. За необычный лот он надеется выручить 200 тыс. руб. и потратить их на проведение самой операции. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эдуард Филиппов, ранее баллотировавшийся в Госдуму, нашел оригинальный способ финансирования своего лечения. Мужчина подтвердил наличие проблемы медицинскими документами и объявил о продаже желчных камней, которые врачам предстоит извлечь. По словам блогера, необходимая ему операция не входит в перечень услуг по обязательному медицинскому страхованию. Бесплатно врачи готовы провести только удаление всего желчного пузыря вместе с камнями, что его не устраивает.

Филиппов рассчитывает, что его история привлечет внимание и найдутся желающие приобрести необычный биологический материал за 200 тыс. руб. Он отметил, что его камни обладают эстетической привлекательностью.

