Блогер Лерчек поделила с мужем элитную недвижимость и премиальные иномарки

Блогер Лерчек развелась со своим супругом, поделив имущество по условиям брачного договора, а общая стоимость нажитого превысила миллиард рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Уточняется, что Артем Чекалин отказался от претензии на часть недвижимости, которую супруга приобрела для своих родителей. Благодаря этой уступке алименты на троих детей будут выплачиваться с особым условием. Вместе 25% от получаемого дохода каждый месяц несовершеннолетние на троих могут рассчитывать на 150 тыс. руб. Также полюбовно удалось решить вопросы с двумя квартирами, одна из которых числится за Лерчеком, а вторая за ее супругом. Помещения было решено переписать на детей. Несовершеннолетние стали обладателями элитных квартир на улицах Архитектора Щусева, Виктора Маслова и на Серпуховском Валу.

Жилой дом площадью 2 тыс. кв. м в Истре и землю общей стоимостью около миллиарда рублей бывшие супруги разделили пополам. Артему Чекалину также достались таунхаус примерно за 200 млн руб., несколько небольших помещений, а еще Lamborghini и два Mercedes за 60 млн руб. Лерчек в накладе не осталась. Супруг обязан отдать ей 45 млн руб., а колесить по дорогам блогер будет на премиальных Bentley и Rolls-Royce за 85 млн руб.

Был разделен и семейный бизнес. Так, Артем получил 37% в BeFit, 19,9% — Leani, 35% — Ecoflow и 35% — Letique. За Лерчек в BeFit остались 37,5% бизнеса, Leani — 50,1%, а еще по 35% — в Ecoflow и Letique.

Ранее сообщалось о том, что в Москве было совершено нападение на известную мотоблогершу.