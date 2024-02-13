Блогер Лерчек попала в ДТП на Bentley в Москве

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попала в аварию во время управления иномаркой класса «люкс». Об этом стало известно из личного блога девушки.

Во время поездки Лерчек записывала видео. Судя по кадрам на нем, Лерчек управляла своей машиной Bentley и остановилась пропустить пешеходов. Хотя авто-леди поступила по всем правилам, это не уберегло ее от столкновения: в блогера въехал автомобиль BMW.

На камеру Лерчек отчитала горе-водителя, который не справился с управлением. Звезда запрещенной соцсети сыпала ненормативной лексикой, пока не успокоилась. На повышенных тонах, но уже без мата, она устроила разборки с виновником аварии.

Серьезно в ДТП никто не пострадал. Лерчек пожаловалась, что ударилась головой. Подушки в ее роскошной машине не сработали.

Напомним, блогер Лерчек и ее супруг находились под уголовным делом о неуплате налогов девять месяцев. Преследование прекратили, когда семья выплатила 500 миллионов рублей задолженности.

Ранее сообщалось, что изменилось в жизни Лерчек за все время, пока ей нельзя было вести соцсети из-за громкого дела.