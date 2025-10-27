Блогер Мария Погребняк случайно выбросила на помойку свои часы Rolex

Блогер Мария Погребняк призналась, что случайно выбросила свои дорогие часы Rolex, перепутав пакеты при уборке. Теперь она ищет способ вернуть украшение, пока мусор не вывезли.

Мария Погребняк в соцсетях рассказала подписчикам, что по невнимательности оказалась в неприятной ситуации — ее часы Rolex стоимостью несколько тысяч долларов отправились не в чистку, а на свалку. Девушка планировала передать аксессуар специалистам для ухода и попросила мать собрать его в отдельный пакет. Однако пакеты перепутались, и драгоценность оказалась в мусорном контейнере.

Блогер призналась, что испытала настоящий шок, когда поняла, что произошло. По ее словам, от переживаний ее «буквально трясет». Сейчас Погребняк спешит домой, надеясь вернуть ценные часы до того, как мусор успеют вывезти.

