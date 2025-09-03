Блогер Маркарян раскаялся в оскорблении памяти защитников

Арестованный блогер Арсен Маркарян раскаялся в содеянном и готов сотрудничать со следствием по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил его адвокат в Таганском суде Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

В Таганском суде Москвы состоялось рассмотрение меры пресечения для блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Защитник подсудимого заявил о полном раскаянии своего клиента и его готовности к активному сотрудничеству со следственными органами.

Адвокат подчеркнул, что Маркарян обязуется являться по первому требованию и просил суд о смягчении меры пресечения. Ранее блогер был арестован по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Дело вызвало широкий общественный резонанс в связи с ужесточением законодательства о защите исторической памяти. Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения.

Ранее Арсен Маркарян признал свои ошибки в письме из СИЗО.