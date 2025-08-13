Блогер Варламов может получить восемь лет колонии

Прокуратура потребовала для блогера Ильи Варламова* восемь лет колонии и штраф 99 млн руб. по делу о фейках про российскую армию и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Мещанский суд Москвы рассматривает дело Варламова заочно — блогер находится за границей и объявлен в международный розыск. Прокуратура обвиняет его в распространении ложной информации о действиях ВС РФ и неисполнении требований закона об иностранных агентах.

По данным следствия, Варламов, внесенный в реестр иноагентов в 2023 году, продолжал публиковать материалы без соответствующей маркировки. Кроме того, ему вменяют размещение на видеохостинге недостоверных данных о российской армии.

До этого блогер пытался оспорить статус иностранного агента через суд, но все инстанции, включая Верховный суд, отказали ему. Теперь ему грозит не только крупный штраф, но и реальный срок. Решение суда ожидается в ближайшее время.

Ранее Варламов удивился яйцам за четыре доллара в русском магазине в Аргентине.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.