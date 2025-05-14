В возрасте 56 лет скончался основатель компании «У Палыча»
Mash: на 57-м году жизни умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин
Фото: [pxhere.com]
На 57-м году жизни скончался Андрей Сульдин, который основал компанию «У Палыча». Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
Точная причина смерти предпринимателя не называется, но известно о том, что он имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у бизнесмена был диагностирован диабет. Информация о дате и месте прощания с основателем компании не приводится.
История бренда «У Палыча» началась в 1991 году в Самаре, где Сульдин открыл кафе. Некоторое время спустя оно превратилось в ресторан, где затем начали делать пельмени на вынос. С 1995 года стартовало производство пельменей, а два года спустя — тортов.
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